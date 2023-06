“In un Paese da anni sotto infrazione comunitaria per le morti anticipate causate dallo smog specie in Pianura Padana risulta assurdo boicottare i milioni di cittadini che usano la bici”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital, che da ministro dell’ambiente sostenne gli incentivi pro bici e oggi fa appello per evitare “norme penalizzanti”.

sat/gsl