Per il premier Giorgia Meloni “la riforma costituzionale è la più grande riforma economica che si può fare per questa nazione. Se l’approccio dovesse essere ‘noi diciamo no a tutto’, chiederemo agli italiani con il referendum che cosa pensano di questa opportunità che stiamo offrendo alla Nazione”.

ads/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)