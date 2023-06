Una folla imponente, ma limitata a 10.000 persone per problemi di ordine pubblico in Piazza Duomo, come accade per i maxi eventi, con l’ausilio di due maxi schermi. Fermata Duomo chiusa e 13 linee in superficie deviate sino al tardo pomeriggio. Chiusi anche Palazzo Reale e Museo del 900. La capienza della Cattedrale aumentata fino a 2.300 persone. Milano si è mobilitata per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

