Tg News – 15/6/2023

In questa edizione:

– 5 Youtuber travolgono smart per video social, muore bimbo

– Migranti, a picco peschereccio in Grecia diretto in Italia

– Berlusconi, oggi la cremazione e poi nel Mausoleo di Arcore

– Nuovo allarme garante su carceri sovraffollate

– La Fed lascia i tassi invariati dopo 10 rialzi consecutivi

– Embrioni umani sintetici per studiare malattie genetiche

– Mattarella ai magistrati: rigorosa attenzione ai comportamenti

– Previsioni 3B Meteo 16 Giugno

/gtr