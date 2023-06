Tg Ambiente – 18/6/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Gas, costi e sicurezza cruciali per la competitività dell’industria

– A Bari “City Tree”, l’opera che assorbe lo smog

– Bandiere verdi 2023, premiati 19 territori alpini

– Giornata degli Oceani, torna in mare la tartaruga Gui

abr/gsl