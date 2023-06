Tg News – 20/6/2023

In questa edizione:

– Corsa contro il tempo per sottomarino disperso

– 536.000 studenti per gli esami di maturità

– C’è un super testimone per l’incidente di Casal Palocco

– Papà di Kata: “Volevano rapire un’altra bimba”

– Massiccio attacco russo a Zaporizhzhia

– Salvini: “Il commissario in Emilia Romagna è Bonaccini”

– A Roma la mostra “La Bilancia e la Spada. Storie di giustizia”

– Previsioni 3B Meteo 21 Giugno

gsl