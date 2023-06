“Agenda 2030 e il diritto all’acqua delle Isole minori. Le alternative sostenibili per un rifornimento idrico di qualità e amico del mare” è il titolo del convegno in programma martedì 27 giugno, alle 10.30, in diretta streaming su Radio Radicale da Palazzo Valentini in Roma. L’iniziativa è promossa da Fondazione UniVerde e Marevivo in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale e patrocinio di ANCIM.

mgg/gtr