Predire l’aggressività di un tumore e stimare il vantaggio di fare ricorso alla chemioterapia in aggiunta alla terapia ormonale o solo a quest’ultima. È l’obiettivo dei test genomici per il tumore al seno, che non sostituiscono l’esame istologico ma rappresentano uno strumento in più a disposizione dell’oncologo. Europa Donna Italia punta molto sull’Isola nel suo progetto per la diffusione dei test.

col/sat/gtr