“Emergenza personale sanitario in estate? Come sempre avremo un problema di affanno su tutta la fascia costiera e nelle zone turistiche: Capri, Ischia, costiera sorrentina, amalfitana, cilentana, triplicano gli abitanti nel periodo estivo: le varie Asl sono già preparate per potenziare i servizi”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del servizio di psicologia di base. xc9/vbo/gsl