VENEZIA (ITALPRESS) – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per contrastare i danni causati da pioggia e vento in Veneto e Friuli Venezia Giulia, con oltre 100 gli interventi in provincia di Treviso, più di 80 a Venezia. Forti raffiche di vento e nubifragi hanno interessato anche i territori di Udine e Pordenone causando allagamenti, rami pericolanti e dissesti di strutture edili.

tvi/gtr