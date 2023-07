“Siamo felici di dare il benvenuto in Azione ad Alessio D’Amato. Abbiamo una grandissima stima in lui. È l’autore della migliore campagna vaccinale Covid fatta in Italia. Lo abbiamo sostenuto come candidato alla Regione, entrerà in Segretaria nazionale e lavorerà alla riorganizzazione dell’attività di Azione nella Regione Lazio”. Lo ha detto Carlo Calenda presentando il nuovo ingresso in Azione di Alessio D’Amato.

