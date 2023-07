Tg News – 19/7/2023

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Palermo ricorda la strage di via d’Amelio

– Giornalismo in lutto, muore Andrea Purgatori

– In Crimea esplode deposito di armi, 2000 evacuati

– Aeroporto Catania riapre giovedì pomeriggio

– Tromba d’aria in Cadore, colpita cabinovia al Lago di Carezza

– Caldo, oggi bollino rosso in 23 città, consumi energia alle stelle

– Servizi e progetti per la sostenibilità

– Previsioni 3B Meteo 20 Luglio

gsl