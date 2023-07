ROMA (ITALPRESS) – Bmw ha presentato il nuovo CE 02, un mezzo elettrico a due ruote pensato soprattutto per la città, che si rivolge ai più giovani per il suo stile minimalista. Agile, robusto e ridotto all’essenziale in termini di design, Può essere guidato anche da chi si affaccia al mondo delle due ruote a 16 anni, grazie a una potenza massima di 11 chilowatt.

tvi/gtr