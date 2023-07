Treviso, denunciati 70 percettori illeciti del Reddito di Cittadinanza

TREVISO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato per illeciti contro il reddito di cittadinanza 70 persone, che ora dovranno restituire oltre 440 mila euro. Diverse, e in certi casi singolari, le violazioni accertate. Per molti cittadini stranieri, la causa della illegittima fruizione del beneficio è dovuta alla mancanza del requisito della residenza. In altri casi, poi gli approfondimenti svolti hanno consentito di rilevare che i beneficiari, omettendo di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) i redditi correlati alle vincite conseguite al gioco online, hanno fornito informazioni non veritiere con riferimento alla propria posizione reddituale. O ancora, le stesse vincite sono state conseguite nel periodo in cui il RdC veniva già percepito, ma non sono state comunicate all’INPS, perché questo avrebbe fatto perdere il diritto al beneficio.

trl/gsl