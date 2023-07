REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Quattro persone sono state poste ai domiciliari e otto in carcere nell’ambito dell’operazione “Malea” della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria contro la ‘ndrangheta a Mammola. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Reggio Calabria, in Italia e all’estero, in particolare in Lussemburgo.

col4/gsl