MILANO (ITALPRESS) – “Non mi aspettavo un tabellone del genere, ho dovuto tirare fuori non solo tecnica e tattica, ma anche le unghie e la fantasia. Ho faticato tanto fisicamente, non sono in formissima, vengo da una stagione devastante”. Così la spadista azzurra Mara Navarria, eliminata nella semifinale da Alberta Santuccio e alla fine bronzo mondiale a Milano.

