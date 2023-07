Tg Sport – 27/7/2023

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Chukwueze è la nuova freccia del Milan, ora bisogna cedere

– Mbappé ha detto no ai soldi arabi, il Real Madrid sorride

– Filippo Ganna trionfa al Giro di Vallonia

– Paltrinieri dà forfait, anche i campioni possono cedere

– Altre quattro medaglie per l’Italia ai Mondiali di scherma

glb/mrv