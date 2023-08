REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Cresce la produzione di Parmigiano Reggiano Dop ottenuto in montagna. Nel 2022 è stata pari a 846.000 forme, con un aumento del 10,5% rispetto al 2016. In crescita del 14% anche la produzione di latte, con oltre 404.000 tonnellate. I dati sono stati forniti dal Consorzio a Casina, in provincia di Reggio Emilia.

