Madre Terra – La campagna Mediterraneo da remare fa tappa a Gaeta

ROMA (ITALPRESS) – La campagna itinerante Mediterraneo da remare #PlasticFree promossa da Fondazione UniVerde, in collaborazione con Marevivo e l’adesione della Guardia Costiera, ha fatto tappa a Gaeta presso ITS Academy Fondazione G. Caboto. Tappa organizzata in collaborazione con Lega Navale Italiana – Sez. Gaeta, patrocinio Comune di Gaeta, in partnership con Base Nautica Flavio Gioia e Yacht Club Gaeta E.V.S. Partners della campagna: Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A., Federazione Italiana Canoa e Kayak e Marnavi.

mgg/gtr