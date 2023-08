NUORO (ITALPRESS) – Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco in Sardegna per fronteggiare gli incendi di vegetazione. Nella notte sono stati 60 gli interventi tra Nuoro e Cagliari. In azione squadre e tre Canadair a Gairo, Posada (NU) e a San Giovanni Suergiu (SU).

tvi/gtr