Prisco “In Sicilia più uomini e mezzi contro gli incendi”

PALERMO (ITALPRESS) – "Il governo è al lavoro per implementare gli organici dei Vigili del Fuoco: è già stato effettuato un potenziamento che non si verificava da diversi anni, ma è chiara la necessità di potenziare ulteriormente la Sicilia per garantire un'autonomia di intervento almeno nelle prime ore degli incendi". Così il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, a margine della visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, rispondendo ai giornalisti sulla sollecitazione dei sindacati a colmare l'assenza di 400 unità dei Vigili del Fuoco in Sicilia.