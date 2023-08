Furti a imprese tessili, sette arresti tra Milano e Napoli

VERBANIA (ITALPRESS) – I carabinieri del Nucleo Investigativo di Verbania hanno eseguito diversi provvedimenti restrittivi, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, nei confronti di una organizzazione criminale responsabile di numerosi furti ai danni di imprese tessili del Nord Italia, commessi tra luglio e dicembre del 2022 in diverse province del Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nel corso dell’operazione sono state arrestate 7 persone (5 in carcere, 2 agli arresti domiciliari) ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti. La banda è considerata responsabile di 18 distinti furti commessi in tutta Italia nelle provincie di Udine, Verbania, Como, Torino, Varese, Milano, Lodi, Bologna, Rimini, con la tecnica dei falsi corrieri, a cui hanno concorso complessivamente 14 indagati, tra cui i 7 appartenenti al sodalizio e destinatari della misura restrittiva eseguita questa mattina.

