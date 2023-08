RIMINI (ITALPRESS) – Quello dell’immigrazione “non può essere solo un problema che deve affrontare l’Italia, ma non dobbiamo dimenticare che davanti alla persona umana anzitutto c’è l’accoglienza, la vita”. A dirlo l’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, parlando con i cronisti al Meeting di Rimini. “Non bisogna demonizzare le donne e gli uomini che oggi si mettono in mare per salvare persone: non sono certo mercenari o trafficanti di esseri umani”.

