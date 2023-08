ROMA (ITALPRESS) – Quindici milioni di euro per l’orientamento e il tutorato negli atenei italiani. Sono 20 i progetti ammessi a finanziamento dal ministero dell’Università e della Ricerca per il triennio 2021-2023, abbracceranno tutti gli ambiti disciplinari non inclusi nel Piano delle Lauree Scientifiche.

fsc/gtr