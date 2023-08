ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 la spesa pro capite reale per i consumi non è ancora tornata ai livelli del 2019. È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2023. Questo recupero si dovrebbe completare nella media dell’anno in corso, ma nel 2024 non si saranno ancora raggiunti i livelli del picco del 2007, con oltre duecento euro di spesa a testa in meno.

sat/gsl