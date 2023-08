Addio a Toto Cutugno, a Milano folla di amici e fan commossi

MILANO (ITALPRESS) – Un addio che va oltre la tristezza e unisce le centinaia di persone che si sono ritrovate nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano per ricordare Toto Cutugno, scomparso lo scorso 22 agosto all’ospedale San Raffaele dopo una lunga malattia. Fin dalla prima mattina, la chiesa era gremita tanto che molti hanno potuto seguire la funzione solo dal sagrato. Familiari, amici e tanta gente comune si sono trovati tutto insieme nel ricordo del cantautore toscano, ma milanese di adozione. Tra gli amici artisti, hanno partecipato alla funzione Gianni Morandi e Pupo. “Un giorno potremmo rivedere Toto e reincontrarci. Toto credeva che la vita non finisce con la morte e questo testimonia che Toto era un uomo di fede”, ha detto durante l’omelia il parroco don Gianluigi Panzeri. All’uscita del feretro palloncini bianchi, neri e azzurri liberati in cielo, applausi a non finire mentre la folla intona “L’Italiano”.

