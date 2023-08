PALERMO (ITALPRESS) – Un 44enne, evaso dai domiciliari dopo aver manomesso il braccialetto elettronico, ha condiviso su Tik Tok dei video che lo ritraevano in centro a Palermo, a bordo di una moto, in spiaggia, al mare e all’interno di un parco acquatico: l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri e condotto in carcere.

fsc/gsl