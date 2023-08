RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – La Federcalcio saudita, in un video postato sulla propria pagina Facebook, annuncia l’ingaggio del tecnico jesino, fino a due settimane fa ct dell’Italia. “Ho fatto la storia in Europa, ora è tempo di fare la storia in Arabia Saudita”, dice Mancini nel video.

