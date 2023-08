Sequestrati oltre 300 prodotti contraffatti, 4 denunce nel Nisseno

CALTANISETTA (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Caltanissetta ha identificato 4 venditori ambulanti, di origine straniera, trovati intenti alla vendita di capi di abbigliamento, accessori e calzature recanti noti marchi contraffatti. Successivi riscontri hanno permesso di appurare che si trattava di oltre 300 capi, tra pantaloni, borse, scarpe sportive e orologi, che non presentavano i requisiti di conformità previsti dalle case madri in ordine alla tipologia, alla qualità ed alle modalità di costruzione, quindi abilmente contraffatti, che i finanzieri hanno provveduto a sequestrare, denunciando i responsabili alla Procura di Gela per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. vbo/gtr