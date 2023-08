Tg News – 30/8/2023

(ROMA) ITALPRESS – In questa edizione:

– Caivano, madre ragazzina abusata: “Ci minacciano”

– Varese, raggiro da un milione di euro, 3 arresti

– Turbolenza sul volo Milano-Atlanta, 11 in ospedale

– Missili su Odessa e Kiev, diverse vittime

– Traforo Monte Bianco, confermata chiusura

– Auto, cresce il mercato in Europa

– Caterina Murino madrina della Mostra del Cinema di Venezia

– Previsioni 3B Meteo 31 Agosto

gsl