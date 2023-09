NAPOLI (ITALPRESS) – A causa di un incendio divampato nel primo pomeriggio, un tratto della strada statale 7 “Quater Via Domitiana”, è rimasto provvisoriamente chiuso al transito, in corrispondenza del comune di San Giuliano in Campania in provincia di Napoli. Sul posto è intervenuto il personale Anas e dei vigili del fuoco impegnati nella gestione della viabilità e del ripristino della circolazione.

