Roma, Gualtieri “Agevolazioni agli Under 19 per il servizio pubblico”

ROMA (ITALPRESS) – “Con 50 euro si può accedere illimitatamente a tutto il trasporto pubblico. Questo nuovo abbonamento annuale mirato a una precisa fascia di età è un provvedimento per i nostri giovani che incentiva il trasporto pubblico. Serve a incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico su cui c’è un lavoro enorme di potenziamento e di rilancio da parte di Atac e Roma Capitale”. Con queste parole il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato in Campidoglio la nuova agevolazione che verrà applicata in favore dei giovani romani under 19.

