De Luca “Numero chiuso a Medicina meccanismo non tollerabile”

NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ evidente che non possiamo più tollerare un meccanismo che non fa alcuna selezione meritocratica, che penalizza i figli della povera gente, un meccanismo probabilmente truffaldino, nel momento in cui abbiamo una carenza drammatica di medici: la selezione va fatta sul campo e nelle materie che riguardano la medicina, non materie estemporanee, e dando la possibilità a ragazzi che hanno passione di intraprendere questo percorso universitario”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del Consiglio regionale in cui è stata approvata all’unanimità la proposta di legge, che ora sarà esaminata dal Parlamento, per l’abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina.

