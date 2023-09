Barbara Berlusconi “Papà un’ispirazione e un esempio per tanti”

MILANO (ITALPRESS) – “È sempre stato un padre amorevole dal cuore buono e dall’animo nobile. Inutile dire quanto manchi ogni giorno, sempre di più, a me e ai miei fratelli, ma portiamo nel cuore i suoi insegnamenti e il suo esempio, la sua innata umanità, il rispetto profondo che nutriva per tutte le persone e per ogni cosa, la sua generosità e il suo grande coraggio”. Lo ha detto Barbara Berlusconi in occasione dell’intitolazione del Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, a Silvio Berlusconi.

eb/fsc/mrv