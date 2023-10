TORINO (ITALPRESS) – “Ci diamo circa 48 ore per decidere sulla pista da bob. Noi diamo degli indirizzi politici ma poi la decisione è tecnica”. Lo ha dichiarato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a proposito della pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

