Palermo, si è insediato il nuovo questore Vito Calvino

PALERMO (ITALPRESS) – "Sono stracontento di essere qui, per me è un'opportunità". Così Vito Calvino, nuovo questore di Palermo, nel corso di un incontro con la stampa nel complesso Santa Elisabetta della Squadra Mobile. "Dobbiamo essere pronti a rispondere alle varie esigenze, non sarà semplice abbiamo volontà e idee – aggiunge -. Abbiamo una quantità di situazioni che fanno parte del bagaglio di ogni città. Vogliamo puntare di più sui giovani di questa città, dobbiamo inventarci qualsiasi cosa per immaginarci concorrenziali a tutto ciò che produce devianza".