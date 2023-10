35 anni Italpress, Sequi “Sbarco a New York fondamentale”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Lo sbarco di Italpress a New York è fondamentale, importantissimo soprattutto in un periodo come questo. Siamo in un vero e proprio cambiamento d’epoca ed è bene che Italpress faccia il suo lavoro informando l’Italia”. Lo ha detto all’Italpress l’ambasciatore Ettore Francesco Sequi a margine del talk “Informazione globale e made in Italy Quando l’eccellenza non ha frontiere” tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa Italpress. Nell’ambito degli Italpress

Awards, Sequi ha ritirato il premio per Kamel Ghribi, presidente del gruppo GKSD. “E’ un imprenditore di grandissimo successo, che ha fatto molto e continua a fare molto per l’Italia. Il

riconoscimento conferitogli è certamente molto importante perchè in fondo è il riconoscimento per il ruolo che lui personalmente e il settore della salute hanno nel nostro Paese”.

gm/mrv