Oroscopo di Branko, martedì 10 Dicembre: come va la giornata

L’oroscopo della settimana per Branko, dalla sua rubrica su Il Messaggero.

ARIETE

Mercurio esercita forte influenza su tutti i segni, ma tocca ognuno in un campo diverso. Per voi è stimolante per nuovi accordi professionali e nuove associazioni d’affari, ma scegliete bene eventuali soci…

TORO

Accade spesso con la Luna, divide il giorno in due, la mattina ancora nel segno forma un buon aspetto con Plutone, conferisce acutezza e tatto, ottimo per le ricerche. Nel pomeriggio inizia la fase del plenilunio, in Gemelli…

GEMELLI

Quale Luna è più appassionata? Lo sanno tutti, Luna piena, che ora tocca a voi. Arriva nel pomeriggio e sarà completa il 12, avete tempo per preparare il cuore a una nuova emozione…

CANCRO

Qualcosa di interessante nel lavoro, questioni pratiche e iniziative domestiche, è annunciato da Mercurio in Sagittario, segno che vi fa sempre scoprire qualcosa di nuovo. Portate avanti le idee che sbocciano sotto questa ottima Luna…

LEONE

Fino verso le ore 17 Luna in Toro vi frena nelle iniziative, risveglia disturbi stagionali nella salute, non è adatta ad attività fisiche, specie lavori manuali (computer, pure). Ma la Luna è così variabile, eccola in serata bella e crescente di luce in Gemelli, segno che vi piace…

