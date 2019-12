Si è conclusa la I° edizione del Premio “Con il Sole Sul Viso”, con grande commozione e partecipazione di tutti.Il premio è destinato a coloro che hanno contribuito alla promozione e alla diffusione della cultura nei diversi settori dell’umanità, della ricerca della verità, della libertà, del rispetto, della giustizia, della bellezza, del dialogo, della solidarietà, conservando un lato umano molto forte.

E’ una iniziativa che rientra nel progetto etico “Con il sole sul viso” ideato da Alma Manera, promotore di proposte per l’industria della cultura, della comunicazione e del terzo settore: categorie speciali di alto valore sociale da tutelare. Il progetto è in essere dal 2016 sotto l’egida dell’associazione culturale “Alta Classe” che opera dal 1992.

Sono stati premiati: Fedele Confalonieri, Presidente Mediaset; Elisabetta Armiato, Etoile Internazionale, Presidente Della Fondazione “Pensare Oltre”; Lucia Ascione, giornalista, conduttrice TV 2000; Rino Barillari, fotografo “The King”; Antonello Crucitti, Presidente Nazionale di Calcio Famiglie Numerose, con la moglie Angela Malara; Monica Graziana Contrafatto, militare e atleta paralimpica italiana; Roberto Cenci, regista,musicista e autore televisivo; Valeria Fabrizi, attrice; Maria Teresa Fiore, Vice Direttore RAI 1, responsabile dell’intrattenimento; Cleonice Gioia, pittrice contemporanea; Maria Pia Liotta, autrice,compositrice regista; Gjon Kolndrekaj, autore e regista; Gai Mattiolo, stilista; Fernando Miglietta, architetto, artista, critico e teorico; Franco Miseria, coreografo regista; Franco Romeo, cardiochirurgo, Direttore U.O.C. Cardiologia Policlinico Tor Vergata; Marco Tomei, responsabile relazione esterne maison Mattiolo e campione cinofilo. Tra gli ospiti,Runa Ognibene con le ragazze della Comunità incontro fondata da Don Pierino Gelmini,il Maestro Enrico Manera,il presidente della commissione cultura della regione Lazio Pasquale Ciacciarelli,Silvia Specchio,Safiria Leccese,Francesca Ceci,Luca Valenti,Demetra Hampton,Francesca Cenci,Annamaria Terremoto,Vittoriana Abate,Andrea Carpinteri,Antonietta Angelucci,Maria Piera Franco,il Prefetto Fulvio Ruocco De Marinis,Daniele Cipriani,e tanti altri del mondo della cultura, della politica, della comunicazione e del terzo settore.

La serata si è svolta presso Lab spazio eventi,è stata condotta da Alma Manera con la regia di Maria Pia Liotta. Il premio è un’opera degli antichi maestri orafi G.B. Spadafora. Sono intervenuti il senatore Maurizio Gasparri e il senatore Francesco Maria Giro.La serata gode del patrocinio del Gispe (giornalisti spettacolo) con i complimenti di:Cantine Lavorata,Apices,Aracne Tv,Event Time,Eventi imperfetti,Buon Cibo Buona Vita by Gusto Verace.

Tra i premiati Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica che non avendo potuto partecipare alla serata ufficiale della premiazione, ha ricevuto, il giorno successivo, in Senato Alma Manera per la consegna del Premio speciale, “Con il Sole sul viso” dedicato alle Istituzioni che a sua volta ha ricevuto dalla presidente Casellati “La Campanella”del Senato.Hanno accompagnato Alma Manera, nello studio privato della Presidente, il senatore Francesco Maria Giro, Maria Pia Liotta, presidente dell’associazione culturale “Alta Classe Accademia dello Spettacolo, sostenitrice del progetto etico, Federica De Pasquale, responsabile dei rapporti istituzionali e Ennio Salomone, responsabile comunicazione.

“Un incontro costruttivo – ha sottolineato al termine il soprano Alma Manera – caratterizzato da una completa condivisione di intenti. Ringrazio la Presidente Casellati per l’attenzione manifestata nei confronti delle nostre iniziative e per aver voluto accettare il nostro Premio dimostrando la sua vicinanza al nostro progetto etico “Con il sole sul viso”, promotore di proposte per l’industria della cultura, della comunicazione e del terzo settore. Tutte categorie speciali di alto valore sociale da tutelare”.

