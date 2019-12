Oroscopo di Branko, venerdì 13 Dicembre: come va la giornata

L’oroscopo della settimana per Branko, dalla sua rubrica su Il Messaggero.

ARIETE

Situazione astrale impegnativa, sono quattro pianeti uniti in Capricorno a rendere a volte pesanti le vostre giornate nel lavoro e in famiglia. L’azione delle stelle si svolge nel campo del successo, quindi voi lottate per qualcosa di importante e nuovo…

TORO

uasi tutto il giorno Luna crescente in Pesci influsso delizioso per l’amore, che torna protagonista nel vostro cielo, promettente Venere per i nativi in attesa della felicità. Marte in opposizione è fonte di agitazione per le coppie già assortite…

GEMELLI

E’ vero che ci sono opposizioni, noiosi contrattempi, ma un atteggiamento nervoso non migliora certo le cose, aspettate un giorno, fate passare la Luna in Ariete. In quel cielo di fuoco risplende già in serata, programmate pure…

CANCRO

Lunghe notti d’amore Giove comincia ad agire nel settore del matrimonio, mette sotto esame i legami stretti, accentua i conflitti. Nelle opposizioni astrali succedono però anche cose belle, nuovi incontri e innamoramenti, molto passionali. Mercurio vi permette di trovare il sorriso con il vostro amore…

LEONE

Non disperdete energie in troppe direzioni, Marte può provocare improvvisa debolezza fisica, certo non è tranquillo per i rapporti professionali e con l’ambiente dove create il vostro successo. Le lotte non vi spaventano, anzi vi esaltano…

