Cinema e Drink, ecco IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO

DRINK: IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO

(ispirato al film ‘Il Buono, il Brutto, il Cattivo’, di Sergio Leone, 1966)

BARMAN: Giovanni Torre, bar manager e proprietario del Circus Cocktail Bar di Catania

INGREDIENTI:

6 cl VII Hills Italian Dry Gin

2 cl Liquore Strega

3 drop bitter al luppolo

Bicchiere: coppetta vintage anni Settanta

Garnish: filamenti di zafferano bio

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello Stir and Strain versare e mescolare tutti gli ingredienti in un mixing glass pieno di ghiaccio per dare la giusta diluizione e fare in modo che il drink arrivi alla giusta temperatura. Versare in una coppetta vintage anni Settanta con un chunk di ghiaccio aromatizzato all’olio di cocco e zafferano e guarnire con filamenti di zafferano 100% bio prodotto in Sicilia.

ISPIRAZIONE:

Ispirato al monumentale film di Sergio Leone, un drink dal carattere deciso, con il VII Hills Italian Dry Gin che recita la parte del ‘buono’, il Liquore Strega la parte del ‘cattivo’ e un bitter al luppolo dal sapore molto amaro che non può che avere la parte del ‘brutto’.

