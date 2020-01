Il gommone impazzito gira su sé stesso per mezz’ora

Nel video diffuso dall’unità marittima della polizia di Auckland si vede un gommone che, fuori controllo, gira su sé stesso. A quanto pare, i due occupanti avevano dimenticato di attivare l’interruttore di sicurezza, che serve a fermare il motore di una barca in caso di incidente. L’imbarcazione era stata colpita da una mareggiata e i due giovani erano finiti in acqua mentre il loro gommone ha continuato a girare in cerchio per più di mezz’ora. Fortunatamente non ci sono stati feriti, come si apprende dai media locali.

