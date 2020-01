Jumanji: The Next Level primo al box office, ecco tre nuove clip ufficiali

Jumanji: The Next Level è primo al box office italiano davanti a Il primo Natale di Ficarra e Picone e al Pinocchio di Matteo Garrone. Ecco di seguito la sinossi del film e tre nuove clip ufficiali.

Sinossi

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Condividi!