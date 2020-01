Innovazione, Aidr vola a Las Vegas alla fiera CES 2020

Incontro con il ministro per la Digitalizzazione, Paola Pisano, e presentazione del Premio nazionale per la diffusione di trasparenza ed etica nella P.a.

Delegazione dell’Associazione italian digital revolution in visita al Consumer Electronics Show con il deputato Mattia Fantinati, ex sottosegretario alla P.a.

Una delegazione di Aidr (Associazione italian digital revolution), composta dal presidente Mauro Nicastri, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da Francesco Pagano, IT manager Ales Spa-Scuderie del Quirinale e consigliere Aidr, Davide Pignataro, ceo di IET Spa e socio Aidr, Alessandro Lucchetti, avvocato e socio Aidr e Giovanni Rossini, COO & co-founder di Artiness partener del Politecnico di Milano, si è recata a Las Vegas per visitare il Consumer Electronics Show (CES), accompagnata dal deputato Mattia Fantinati, già sottosegretario alla Pubblica amministrazione e digitalizzazione. Da oltre 50 anni il CES è la più importante fiera mondiale dell’innovazione dove nuove idee, tecnologie e investitori si incontrano. Quest’anno, grazie al supporto dell’Istituto per il Commercio Estero, presieduto da Carlo Maria Ferro, ha partecipato anche il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. Nel corso della visita al padiglione italiano, Pisano ha presentato il progetto “Made.it”, programma di accompagnamento e comunicazione per gli innovatori che intendono trasformare le loro idee in imprese tecnologiche.

A seguire, incontro del ministro con una delegazione di Aidr. Nel corso del colloquio si è discusso delle modalità con cui viene conferito annualmente il Premio nazionale Aidr per la diffusione della trasparenza e dell’etica nella Pubblica amministrazione – attraverso un software dedicato che verifica la presenza dei requisiti previsti dal “Regolamento del Premio” – e di come l’iniziativa intenda stimolare le Pubbliche amministrazioni a migliorare i propri processi amministrativi grazie all’uso delle tecnologie per favorire la trasparenza, contrastare e combattere la corruzione e coinvolgere i cittadini nel monitoraggio civico dell’azione amministrativa.

“I partecipanti al CES2020 sanno benissimo quale sia la ricchezza del nostro tessuto produttivo e come gli italiani siano allo stesso tempo grandi imprenditori e grandi innovatori – ha dichiarato Nicastri. Nel corso della nostra permanenza abbiamo incontrato numerosi imprenditori e rappresentanti di start-up provenienti da tutto il mondo, tutti spinti da una forte passione per l’innovazione e le nuove tecnologie e desiderosi di conquistare il mercato italiano”.

Al termine dell’incontro, è stato mostrato al ministro Pisano il prototipo della targa del Premio Aidr, progettata dagli studenti del Liceo Artistico “Silvio Lopiano” di Cetraro (Cosenza), guidati dal dirigente Graziano Di Pasqua.

