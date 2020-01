Arriva la seconda sessione degli Audition Days, i casting per entrare a far parte della LIVE IT ACADEMY, un progetto di NSL RadioTV in collaborazione con Radio Rock.

Live It Academy non è un semplice corso per aspiranti speaker, ed è molto più di un talent show: è la prima accademia di conduzione radiotelevisiva che mette alla prova i talenti della conduzione sul campo ma soprattutto dà la possibilità, a chi saprà distinguersi, di condurre un format in diretta radio e tv.

Il 16, 17 e 18 gennaio si terranno gli Audition Days presso i Live Studios di NSL RadioTV, per scoprire chi sarà il conduttore giusto dellaLIVE IT ACADEMY.

Tra i giudici Marco Baldini, Emilio Pappagallo, Morgana Giovannetti, Max Leggeri, Andrea Dianetti, Jodie Alivernini.

Per chi supererà le audizioni, e deciderà di iscriversi ai corsi dell’Academy, ad attenderlo ci saranno 2 mesi intensi di lezione e importanti Masterclass per studiare ed esercitarsi al microfono con grandi nomi del panorama radiofonico e televisivo italiano, del calibro di Marco Baldini, Giuseppe Cruciani, David Parenzo, Emilio Pappagallo, Lillo &Greg.

NSL RadioTV in collaborazione con Radio RockIl percorso d’accademia, dopo la Smart Class e la Premium Class, si concluderà con il Training Day, una giornata di full immersion, con prove di conduzione in diretta nei format della radio, che porterà alla selezione finale dei 2 finalisti che condurranno tutti i giorni un programma in diretta su NSL RadioTV, che prenderà proprio il nome di LIVE IT.

Inoltre Radio Rock sceglierà uno studente particolarmente meritevole per uno stage di 3 mesi presso l’emittente stessa.

Per partecipare agli Audition Days è sufficiente inviare una mail a info@liveit.academy o telefonare allo 06 87155358



Info al link https://liveit.academy/

