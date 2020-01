Australia, gli alberi-dinosauro si salvano dagli incendi

I vigili del fuoco sono riusciti a salvare dalle fiamme dell’Australia i pini Wollemi, detti alberi-disosauro, che si pensava si fossero estinti milioni di anni fa. La specie è stata recuperata per caso nel 1994. Per domare le fiamme e attuare il salvataggio è servito l’impiego di canadair ed enormi autocisterne. I vigili del fuoco specializzati nell’intervento in aree remote hanno installato nel bosco un sistema di irrigazione sul terreno che ha tenuto alla larga le fiamme aumentandone l’umidità.

