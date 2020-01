Gli automobilisti non si fermano per far passare i pedoni? Ecco la soluzione

La Société de l’Assurance Automobile du Québec ha realizzato e diffuso un video per sensibilizzare le persone quando sono al volante e si trovano in prossimità delle strisce pedonali. L’esperimento è consistito nel sollevare le strisce (di legno) quando le auto si avvicinavano. I numerosi commenti sulla pagina Facebook dell’ente dimostrano che il problema è molto sentito dai cittadini. “Fermatevi sulle strisce, non aspettate che vi arrivino in faccia per farlo” questo il messaggio dell’efficace video.

