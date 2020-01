Il filmato della videosorveglianza di un’abitazione a Los Angeles – di E.B. /CorriereTv

Un intrepido gatto di otto anni di nome «Max», si è imbattuto in tre coyote affamati nel cortile di casa dei suoi padroni a Los Angeles. Come si vede dalle immagini della telecamera di videosorveglianza gli animali selvatici hanno cercato di attaccarlo , ma lui è riuscito a metterli in fuga. (YouTube/Viralhog).

