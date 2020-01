Sanremo 2020, Amadeus difende Savino

Amadeus difende l’amico Savino dopo l’esclusione dal DopoFestival di Elisabetta Gregoraci e attacca la showgirl: ‘Deve rispettare i no, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no’.

Elisabetta Gregoraci ha dichiarato sul suo profilo social di essere stata esclusa dal DopoFestival da Nicola Savino, che avrebbe rifiutato la sua presenza per questioni politiche riguardanti le simpatie dell’ex marito Flavio Briatore. La difesa di Amedeus:

“Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci”, dice il presentatore 57enne all’Adnkronos. Subito aggiunge: “E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all’interno de L’Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene – sottolinea ancora il conduttore – A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì”.

