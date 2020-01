Bradley Cooper a passeggio con la figlia

L’attore 45enne Bradley Cooper a passeggio per New York con la figlia Lea De Seine nata dalla relazione con la supermodel Irina Shayk. Tenerissima la foto che ritrae insieme papà e figlia in giro con il passeggino per le strade di Manhattan. La vista dei paparazzi strappa un sorriso a Cooper che non appare infastidito dalla loro presenza.

Anche se la relazione tra Bradley e la modella russa 34enne Shayk è terminata meno di un anno fa, a giugno del 2019 la coppia è rimasta in ottimi rapporti infatti la custodia della bambina è condivisa.

